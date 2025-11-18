Découverte des métiers du Nucléaire Golfech – Agence CASTELSARRASIN Castelsagrat

Découverte des métiers du Nucléaire Mardi 18 novembre, 08h00 Golfech – Agence CASTELSARRASIN Tarn-et-Garonne

Vous rencontrerez le GIE Atlantique qui vous présentera le fonctionnement d’une centrale nucléaire, les métiers existants Venez découvrir les métiers : les conditions d’accès, les prérequis, les savoirs-être… nécessaires pour exercer dans ce secteur.

Golfech – Agence CASTELSARRASIN 82400 Golfech Castelsagrat 82400 Tarn-et-Garonne Occitania

