Découverte des métiers du soudage, chaudronnerie, tuyauterie 63800 COURNON D’AUVERGNE Cournon-d’Auvergne

Découverte des métiers du soudage, chaudronnerie, tuyauterie Mardi 18 novembre, 09h00 63800 COURNON D’AUVERGNE Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Les métiers du soudage – découverte des différents procédés de soudage et leurs applications selon le secteur d’activité.

Pratique sur générateur virtuel SOLDAMACTIC

Pratique du soudage MAG en cabine

Exercices de débit de tôles et pliage

Démonstration robotique sur mannequin pédagogique

visite plateau technique

63800 COURNON D'AUVERGNE 8 rue de la Chaux Blanche 63800 COURNON D'AUVERGNE

Les métiers de soudeur, chaudronnier, tuyauteur, mise en situation, visite plateau technique soudage – chaudronnerie – tuyauterie – métallurgie – aéronautique –