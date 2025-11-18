Découverte des métiers du soudage, chaudronnerie, tuyauterie 63800 COURNON D’AUVERGNE Cournon-d’Auvergne
Découverte des métiers du soudage, chaudronnerie, tuyauterie Mardi 18 novembre, 09h00 63800 COURNON D’AUVERGNE Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00
Les métiers du soudage – découverte des différents procédés de soudage et leurs applications selon le secteur d’activité.
Pratique sur générateur virtuel SOLDAMACTIC
Pratique du soudage MAG en cabine
Exercices de débit de tôles et pliage
Démonstration robotique sur mannequin pédagogique
visite plateau technique
63800 COURNON D’AUVERGNE 8 rue de la Chaux Blanche 63800 COURNON D’AUVERGNE Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « m.martin@sta-form.com »}]
Les métiers de soudeur, chaudronnier, tuyauteur, mise en situation, visite plateau technique soudage – chaudronnerie – tuyauterie – métallurgie – aéronautique –