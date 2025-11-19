Découverte des métiers du spectacle Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Découverte des métiers du spectacle Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Une visite du théâtre de Chartres pour découvrir les métiers du spectacle et plonger dans les coulisses de la création artistique.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
English :
A visit to the Chartres theater to learn about the performing arts and go behind the scenes of artistic creation.
German :
Ein Besuch des Theaters in Chartres, um die Berufe des Schauspiels zu entdecken und hinter die Kulissen des künstlerischen Schaffens zu blicken.
Italiano :
Una visita al teatro Chartres per conoscere meglio le arti dello spettacolo e andare dietro le quinte della creazione artistica.
Espanol :
Una visita al teatro de Chartres para conocer mejor las artes escénicas y adentrarse en los bastidores de la creación artística.
