Découverte des métiers et formations financées dans le secteur de l’industrie Agence POITIERS SAINT BENOIT Poitiers

Découverte des métiers et formations financées dans le secteur de l’industrie Mardi 18 novembre, 13h00 Agence POITIERS SAINT BENOIT Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Découvrez des formations qualifiantes, 100% financées pour les demandeurs d’emploi et recherchées sur le marché du travail ! Usinage, chaudronnerie, ou encore mécanique, venez vous informer sur ces métiers qui recrutent. Ces titres professionnels, reconnus par le ministère du Travail, vous préparent à intégrer des secteurs industriels en pleine croissance, où les compétences techniques sont très attendues.

Présentation des métiers et des formations proposées, puis visite des ateliers techniques

Agence POITIERS SAINT BENOIT 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

