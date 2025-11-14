Découverte des métiers et formations industrie à l’AFPA Centre AFPA de Valence Valence

Découverte des métiers et formations industrie à l’AFPA Vendredi 14 novembre, 09h00 Centre AFPA de Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T11:00:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00 – 2025-11-14T11:00:00

Echange avec les formateurs

Rencontre de stagiaires

Démonstrations / simulateur de soudage

Visites de plateaux techniques

Centre AFPA de Valence 336, avenue de Chabeuil 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « helene.dieuleveut@afpa.fr »}]

Visite des plateaux techniques et rencontre avec les stagiaires et les formateurs TMI Chaudronnier

iStock-1023232352