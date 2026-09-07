Découverte des miels et gourmandises, Miel d’Anjou,

Informations pratiques

Découverte des miels et gourmandises 2 et 9 octobre Miel d’Anjou Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T16:30:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

À l’occasion de l »Api’week, venez découvrir les miels de mes ruchers à la miellerie de Verrières-en-Anjou.

Il y aura aussi des pains d’épices, nougats et bonbons au miel.

Miel d’Anjou 53 rue Nationale 49112 Verrières-en-Anjou 49112 Pellouailles-les-Vignes Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0624360152 »}]

Venez déguster les différents miels de mes ruchers. miels pain d’épices