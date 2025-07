Découverte des mousses dans les zones humides Nedde

Découverte des mousses dans les zones humides

Nedde Haute-Vienne

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

14h à 17h Découverte des mousses et des sphaignes dans les zones humides et les bords de Vienne (sortie nature)

17h30 Café-forêt sur les bryophytes venez découvrir l’univers des mousses et des sphaignes (moments de convivialité autour d’un café partagé chacun apporte une boisson ou une gourmandise)

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription .

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 83 13 80 gfboisdecoeur@gmail.com

