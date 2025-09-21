Découverte des œuvres d’art de la chapelle de Glaize Glaise, hameau de VeynesV Veynes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Mme Briotet, conservatrice du Patrimoine, présente les objets d’art méconnus de la chapelle de Glaise (hameau de Veynes), dont une statue de st Joseph en bois et une très, très énigmatique représentation de ste Lucie.

Glaise, hameau de VeynesV Glaise, Veynes 05400 Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492517607 http://hppts://seha.fr Visite de la chapelle et découverte des œuvres d’art, dont une staue en bois de st Joseph et une très, très énigmatique représentation de ste Lucie. La visite est effectuée par la conservatrice du Patrimoine du département, MMe Briotet. Parking a proximité

Laurence Vinckier DL