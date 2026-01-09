Découverte des oiseaux à Échevannes Échevannes
Découverte des oiseaux à Échevannes Échevannes dimanche 29 mars 2026.
Échevannes Doubs
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
2026-03-29
Une sortie pour observer les oiseaux des côteaux de la vallée de la Loue pouillots, pipits, fauvettes…
RDV à 9 h devant la maison communale d’Échevannes. Retour prévu pour midi. Inscription au 06 14 41 18 67 (attention, places limitées). .
Échevannes 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67
