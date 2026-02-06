Découverte des oiseaux de la forêt d’Ermenonville ‍⬛ Thiers-sur-Thève

Découverte des oiseaux de la forêt d’Ermenonville ‍⬛

Rue de la Baraque Chaalis Thiers-sur-Thève Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Entrer dans la forêt d’Ermenonville, c’est ouvrir une porte sur un monde de sons et de mouvements discrets.

Au fil des sentiers, nous apprendrons à “lire” la forêt par ses oiseaux la mésange bleue qui file d’un chêne à l’autre, la sittelle torchepot qui descend le tronc la tête la première, le grimpereau qui le remonte en spirale, le geai des chênes sentinelle des sous-bois, ou encore les tambourinages du pic épeiche

Cette sortie met l’accent sur l’écoute. Tu découvriras comment distinguer un chant d’un cri d’alarme, repérer les rythmes du roitelet huppé, le “tchip” du pinson, le rire du pic vert, ou la mélodie du rouge-gorge.

Côté visuel, nous verrons comment utiliser la silhouette, la posture et quelques détails de plumage pour identifier rapidement une espèce, même à contre-jour.

Nous prendrons aussi le temps d’observer les comportements parades, recherche de nourriture, occupations de cavités, querelles de voisinage… Autant d’indices qui, mis bout à bout, racontent la vie de la forêt. Au passage, votre guide expliquera les bons gestes d’observation (se placer, gérer la lumière, approcher sans déranger) et il donnera des astuces mnémotechniques simples pour mémoriser chants et critères.

Sortie ouverte à toutes et tous, aucun niveau requis.

Les enfants curieux sont les bienvenus à partir d’environ 8 ans (rythme tranquille, pauses régulières).

L’objectif partager un moment simple et vivant, et repartir autonome avec une méthode claire pour progresser.

Matériel jumelles conseillées (prêt possible en nombre limité), vêtements discrets, chaussures fermées adaptées aux sentiers.

Éthique nous restons sur les chemins, limitons le volume de voix et évitons toute repasse sonore afin de préserver la quiétude de la faune.

Dimanche 3 mai

de 9h à 12h

Localisation

Rue de la Baraque Chaâlis,

60520 Thiers-sur-Thève

‍ Adulte & enfant

Adultes 15 €

Enfants (moins de 12 ans) 10 €

Entrer dans la forêt d’Ermenonville, c’est ouvrir une porte sur un monde de sons et de mouvements discrets.

Au fil des sentiers, nous apprendrons à “lire” la forêt par ses oiseaux la mésange bleue qui file d’un chêne à l’autre, la sittelle torchepot qui descend le tronc la tête la première, le grimpereau qui le remonte en spirale, le geai des chênes sentinelle des sous-bois, ou encore les tambourinages du pic épeiche

Cette sortie met l’accent sur l’écoute. Tu découvriras comment distinguer un chant d’un cri d’alarme, repérer les rythmes du roitelet huppé, le “tchip” du pinson, le rire du pic vert, ou la mélodie du rouge-gorge.

Côté visuel, nous verrons comment utiliser la silhouette, la posture et quelques détails de plumage pour identifier rapidement une espèce, même à contre-jour.

Nous prendrons aussi le temps d’observer les comportements parades, recherche de nourriture, occupations de cavités, querelles de voisinage… Autant d’indices qui, mis bout à bout, racontent la vie de la forêt. Au passage, votre guide expliquera les bons gestes d’observation (se placer, gérer la lumière, approcher sans déranger) et il donnera des astuces mnémotechniques simples pour mémoriser chants et critères.

Sortie ouverte à toutes et tous, aucun niveau requis.

Les enfants curieux sont les bienvenus à partir d’environ 8 ans (rythme tranquille, pauses régulières).

L’objectif partager un moment simple et vivant, et repartir autonome avec une méthode claire pour progresser.

Matériel jumelles conseillées (prêt possible en nombre limité), vêtements discrets, chaussures fermées adaptées aux sentiers.

Éthique nous restons sur les chemins, limitons le volume de voix et évitons toute repasse sonore afin de préserver la quiétude de la faune.

Dimanche 3 mai

de 9h à 12h

Localisation

Rue de la Baraque Chaâlis,

60520 Thiers-sur-Thève

‍ Adulte & enfant

Adultes 15 €

Enfants (moins de 12 ans) 10 € .

Rue de la Baraque Chaalis Thiers-sur-Thève 60520 Oise Hauts-de-France +33 3 44 63 65 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? To enter the Ermenonville forest is to open a door onto a world of discreet sounds and movements.

As we follow the trails, we’ll learn to ?read? the forest through its birds: the blue tit scurrying from one oak to another, the torchepot nuthatch descending the trunk headfirst, the creeper spiraling upwards, the oak jay sentinel of the undergrowth, or the drumming of the great spotted woodpecker?

This outing is all about listening. You’ll discover how to distinguish a song from an alarm call, spot the rhythms of the crested kinglet, the ?tchip? of the chaffinch, the laughter of the green woodpecker, or the melody of the robin.

On the visual side, we’ll see how to use silhouette, posture and a few plumage details to quickly identify a species, even against the light.

We’ll also take the time to observe behaviors such as courtship, foraging, cavity occupancy and neighborly quarrels These are all clues that, put together, tell the story of life in the forest. Along the way, your guide will explain the correct observation techniques (position yourself, manage the light, approach without disturbing) and give simple mnemonic tricks for memorizing songs and criteria.

Open to all, no level required.

Curious children are welcome from the age of 8 upwards (relaxed pace, regular breaks).

The aim: to share a simple, lively moment, and leave with a clear method for progress.

Equipment: binoculars recommended (limited loan available), discreet clothing, closed shoes suitable for trails.

Ethics: we stay on the paths, limit the volume of our voices and avoid any sound replay to preserve the peace and quiet of the fauna.

? Sunday May 3rd

? 9am to 12pm

? Location:

Rue de la Baraque Chaâlis,

60520 Thiers-sur-Thève

??? Adults & children

? Adults 15 ?

Children (under 12) 10 ?

L’événement Découverte des oiseaux de la forêt d’Ermenonville ‍⬛ Thiers-sur-Thève a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois