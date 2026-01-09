Découverte des oiseaux de la reculée de Cussey-sur-Lison

Cussey-sur-Lison Doubs

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

2026-04-26

Faucons pèlerins, grands corbeaux et tichodromes échelettes seront-ils au rendez-vous de cette visite de l’Espace naturel sensible de Cussey-sur-Lison ?

RDV à 9 h au parking de la mairie de Cussey-sur-Lison. Retour prévu pour midi. Inscription au 06 14 41 18 67 (attention, places limitées). .

Cussey-sur-Lison 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67

