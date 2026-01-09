Découverte des oiseaux de la Roche du mont Ornans

Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Accenteurs alpins, tichodromes échelettes, grands corbeaux, ou encore choucas des tours devraient être au menu de cette sortie du Tour des Roches d’Ornans !

RDV à 9 h au parking de la MARPA située au 7, rue Mahaut d’Artois à Ornans. Retour prévu pour midi. Inscription au 06 14 41 18 67 (attention, places limitées). .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des oiseaux de la Roche du mont Ornans

L’événement Découverte des oiseaux de la Roche du mont Ornans Ornans a été mis à jour le 2026-01-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)