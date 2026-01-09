Découverte des oiseaux de la Roche du mont Ornans Ornans
Découverte des oiseaux de la Roche du mont Ornans Ornans dimanche 1 mars 2026.
Ornans Doubs
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01
Accenteurs alpins, tichodromes échelettes, grands corbeaux, ou encore choucas des tours devraient être au menu de cette sortie du Tour des Roches d’Ornans !
RDV à 9 h au parking de la MARPA située au 7, rue Mahaut d’Artois à Ornans. Retour prévu pour midi. Inscription au 06 14 41 18 67 (attention, places limitées). .
Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67
