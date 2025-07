Découverte des oiseaux de proie Mairie de Corniéville Geville

Découverte des oiseaux de proie

Mairie de Corniéville Geville

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-16 09:00:00

fin : 2025-07-16 11:30:00

2025-07-16

L’association AssoButeo organise une sortie à la découverte des rapaces et oiseaux de proie à Corniéville le mercredi 16 juillet 2025.

Lors de la promenade d’environ 4km, il sera possible d’explorer les différentes espèces, apprendre leur mode de vie, leur rôle dans l’écosystème, tout en admirant les paysage et la richesse de la biodiversité environnante.

Rendez-vous à 9h, à la mairie de Corniéville.

Sortie de 09h00 à 11h30.

La sortie est interdite aux chiens !Tout public

Mairie de Corniéville 15 Rue de la Reine Geville 55200 Meuse Grand Est +33 6 52 95 25 66 assobuteo@proton.me

English :

The AssoButeo association is organizing an outing to discover raptors and birds of prey in Corniéville on Wednesday, July 16, 2025.

During the 4km walk, you’ll be able to explore the different species, learn about their way of life and their role in the ecosystem, while admiring the scenery and the richness of the surrounding biodiversity.

Meet at 9am at Corniéville town hall.

Outing from 09:00 to 11:30.

No dogs allowed!

German :

Der Verein AssoButeo organisiert am Mittwoch, den 16. Juli 2025, einen Ausflug zur Entdeckung von Greifvögeln und Raubvögeln in Corniéville.

Während des etwa 4 km langen Spaziergangs können Sie die verschiedenen Arten erkunden, ihre Lebensweise und ihre Rolle im Ökosystem kennenlernen und gleichzeitig die Landschaft und die reiche Biodiversität der Umgebung bewundern.

Treffpunkt: 9 Uhr am Rathaus von Corniéville.

Ausflug von 09:00 bis 11:30 Uhr.

Der Ausflug ist für Hunde verboten!

Italiano :

L’associazione AssoButeo organizza un’escursione alla scoperta di rapaci e uccelli a Corniéville mercoledì 16 luglio 2025.

Durante la passeggiata di 4 km, sarà possibile esplorare le diverse specie, conoscere il loro stile di vita e il loro ruolo nell’ecosistema, ammirando il paesaggio e la ricchezza della biodiversità circostante.

Ritrovo alle 9:00 presso il municipio di Corniéville.

Uscita dalle 09:00 alle 11:30.

I cani non sono ammessi in questa gita!

Espanol :

El miércoles 16 de julio de 2025, la asociación AssoButeo organiza en Corniéville una salida para descubrir rapaces y aves de presa.

Durante el paseo de 4 km, podrá explorar las diferentes especies, conocer su modo de vida y su papel en el ecosistema, admirando al mismo tiempo el paisaje y la riqueza de la biodiversidad circundante.

Cita a las 9:00 en el ayuntamiento de Corniéville.

Salida de 09:00 a 11:30.

No se admiten perros en esta excursión

