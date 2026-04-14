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Découverte des oiseaux des falaises du Bessin, Rue de la Percée, Vierville-sur-Mer

Découverte des oiseaux des falaises du Bessin, Rue de la Percée, Vierville-sur-Mer

Découverte des oiseaux des falaises du Bessin, Rue de la Percée, Vierville-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Rue de la Percée

Adresse : Rue de la PercéePas de descriptionVIERVILLE-SUR-MER

Ville : 14710 Vierville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Découverte des oiseaux des falaises du Bessin 26 avril – 30 août Rue de la Percée Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

A partir de Vierville-sur-Mer, sur l’estran, nous partirons à la découverte des oiseaux marins des falaises du Bessin. Ces falaises, reconnues zone Natura 2000 abritent notamment la rare Mouette tridactyle et le le Fulmar boréal.
(5 km/1h30) – Niveau 2 l’estran peut être glissant il faut être bien chaussé

Rue de la Percée Rue de la PercéePas de descriptionVIERVILLE-SUR-MER Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « jean-marc.savigny@gonm.org »}]
A partir de Vierville sur Mer, sur l’estran, nous partirons à la découverte des oiseaux marins des falaises du Bessin. (5 km/1h30) – Niveau 2

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