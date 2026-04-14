Découverte des oiseaux des falaises du Bessin, Rue de la Percée, Vierville-sur-Mer

Découverte des oiseaux des falaises du Bessin 26 avril – 30 août Rue de la Percée Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T15:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

A partir de Vierville-sur-Mer, sur l’estran, nous partirons à la découverte des oiseaux marins des falaises du Bessin. Ces falaises, reconnues zone Natura 2000 abritent notamment la rare Mouette tridactyle et le le Fulmar boréal.

(5 km/1h30) – Niveau 2 l’estran peut être glissant il faut être bien chaussé

Rue de la Percée Rue de la PercéePas de descriptionVIERVILLE-SUR-MER Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « jean-marc.savigny@gonm.org »}]

A partir de Vierville sur Mer, sur l’estran, nous partirons à la découverte des oiseaux marins des falaises du Bessin. (5 km/1h30) – Niveau 2