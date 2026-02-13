Découverte des oiseaux des marais, Lieu variable, Briouze
Découverte des oiseaux des marais Samedi 21 février, 10h00 Lieu variable Orne
gratuit, accessible à tous
Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00
Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00
Lieu variable Briouze Briouze 61220 Orne Normandie valdorneenvironnement@gmail.com
Sortie à l’observatoire du marais du Hazé, pour découvrir les oiseaux des marais. Prévoir des jumelles.