Découverte des oiseaux du bord de mer Sallenelles

Découverte des oiseaux du bord de mer
Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Sallenelles Calvados
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-23 17:00:00
2026-02-23
Accompagnés d’un ornithologue, partez découvrir les oiseaux qui fréquentent les vasières de l’estuaire de l’Orne. Limicoles, laridés, Avocette élégante, bécasseaux, gravelots, mouettes et goélands n’auront plus de secret pour vous ! (2-6km/2h30) Niveau 1
(2-6km/2h30) Niveau 1. inscription obligatoire. .
Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Sallenelles 14121 Calvados Normandie +33 2 31 43 52 56
English : Découverte des oiseaux du bord de mer
Accompanied by an ornithologist, discover the birds that frequent the mudflats of the Orne estuary. Waders, Larids, Avocets, Sandpipers, Gravelots, Gulls and Gulls will hold no more secrets for you!
(2-6km/2h30) Level 1
