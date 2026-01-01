Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage Saint-Lô

Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

A partir de 5 ans

Venez découvrir et apprendre à reconnaître les oiseaux de nos jardins et initiez-vous au comptage des oiseaux de jardin d’hiver, qui aide les scientifiques à recenser les oiseaux de nos régions.

N’hésitez pas à apporter vos jumelles si vous en avez.

Salle atelier du Pavillon des énergies.

Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

