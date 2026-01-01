Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage Saint-Lô
Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage Saint-Lô mercredi 14 janvier 2026.
Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14 15:30:00
Date(s) :
2026-01-14
A partir de 5 ans
Venez découvrir et apprendre à reconnaître les oiseaux de nos jardins et initiez-vous au comptage des oiseaux de jardin d’hiver, qui aide les scientifiques à recenser les oiseaux de nos régions.
N’hésitez pas à apporter vos jumelles si vous en avez.
Salle atelier du Pavillon des énergies.
Gratuit.
Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage
L’événement Découverte des oiseaux du jardin et initiation au comptage Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-31 par OT Saint-Lô