Découverte des oiseaux du littoral

Ria du Conquet Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:00:00

fin : 2026-04-21 11:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Sortie nature et balade ornithologique découverte et observation des oiseaux du littoral du pays d’Iroise.

Tendez l’oreille et venez découvrir les richesses naturelles du Finistère. Peut-être y a-t-il un rouge-gorge sur votre droite, un goëland au-dessus de votre tête filant dans les courants d’air ?

Le long du sentier côtier, nous cherchons les espèces cachées entre les rochers ou dans l’écume des vagues. Nous apprenons à les identifier et nous écoutons leur chant.

Sorties au départ de la ria du Conquet tous les mardis matin à 9 h.

Adapté aux enfants. Tarif enfant jusqu’à 9 ans inclus.

Réservation en ligne. .

Ria du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88

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English : Découverte des oiseaux du littoral

L’événement Découverte des oiseaux du littoral Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-10 par OT IROISE BRETAGNE