Découverte des oiseaux du littoral Le Conquet
Découverte des oiseaux du littoral Le Conquet mardi 2 juin 2026.
Découverte des oiseaux du littoral
Ria du Conquet Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-16 11:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
Sortie nature et balade ornithologique découverte et observation des oiseaux du littoral du pays d’Iroise.
Tendez l’oreille et venez découvrir les richesses naturelles du Finistère. Peut-être y a-t-il un rouge-gorge sur votre droite, un goëland au-dessus de votre tête filant dans les courants d’air ?
Le long du sentier côtier, nous cherchons les espèces cachées entre les rochers ou dans l’écume des vagues. Nous apprenons à les identifier et nous écoutons leur chant.
Sorties au départ de la ria du Conquet tous les mardis matin à 9 h.
Adapté aux enfants. Tarif enfant jusqu’à 9 ans inclus.
Réservation en ligne. .
Ria du Conquet Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88
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English : Découverte des oiseaux du littoral
L’événement Découverte des oiseaux du littoral Le Conquet a été mis à jour le 2026-03-10 par OT IROISE BRETAGNE