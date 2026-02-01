Découverte des oiseaux du marais parking de l’église Briouze
Découverte des oiseaux du marais parking de l’église Briouze samedi 21 février 2026.
Découverte des oiseaux du marais
parking de l’église Le Marais du Grand Hazé Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Votre guide Jean-Pierre Louvet vous accueillera pour découvrir les principaux oiseaux de saison (hérons, cendrés et garde-boeufs, canards de surface, foulques, grèbes…).
Rendez-vous parking de l’église de Briouze .
parking de l’église Le Marais du Grand Hazé Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte des oiseaux du marais
L’événement Découverte des oiseaux du marais Briouze a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo