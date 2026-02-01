Découverte des oiseaux du marais parking de l’église Briouze

Découverte des oiseaux du marais

parking de l’église Le Marais du Grand Hazé Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Votre guide Jean-Pierre Louvet vous accueillera pour découvrir les principaux oiseaux de saison (hérons, cendrés et garde-boeufs, canards de surface, foulques, grèbes…).

Rendez-vous parking de l’église de Briouze .

parking de l’église Le Marais du Grand Hazé Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des oiseaux du marais

L’événement Découverte des oiseaux du marais Briouze a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo