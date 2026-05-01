Découverte des oiseaux et chauves-souris des marais de Cabariot Cabariot
Découverte des oiseaux et chauves-souris des marais de Cabariot Cabariot vendredi 22 mai 2026.
Cabariot
Découverte des oiseaux et chauves-souris des marais de Cabariot
pont de la Cèpe Cabariot Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Visite organisée par la CARO et la LPO.
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pont de la Cèpe Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
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English : Discovering the birds and bats of the Cabariot marshes
Tour organised by the Rochefort Océan Urban Community and the League for the Protection of Birds.
L’événement Découverte des oiseaux et chauves-souris des marais de Cabariot Cabariot a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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