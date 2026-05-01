Cabariot

Découverte des oiseaux et chauves-souris des marais de Cabariot

pont de la Cèpe Cabariot Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Visite organisée par la CARO et la LPO.

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pont de la Cèpe Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : Discovering the birds and bats of the Cabariot marshes

Tour organised by the Rochefort Océan Urban Community and the League for the Protection of Birds.

L’événement Découverte des oiseaux et chauves-souris des marais de Cabariot Cabariot a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan