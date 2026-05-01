Soubès

DÉCOUVERTE DES OISEAUX ET DE LA FLORE SUR LE SENTIER BOTANIQUE DE SOUBÈS

3 Place du Terral Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une randonnée de deux heures environ sur le sentier botanique encadrée par un ornithologue et un spécialiste de la flore qui vous feront découvrir le riche environnement de la forêt domaniale de Notre Dame de Parlatges .

3 Place du Terral Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 19 65 13 37 l-habitant.christian@orange.fr

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English :

L’événement DÉCOUVERTE DES OISEAUX ET DE LA FLORE SUR LE SENTIER BOTANIQUE DE SOUBÈS Soubès a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC