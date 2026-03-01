Découverte des oiseaux et de leur chant Rue du Canal Fillé

Découverte des oiseaux et de leur chant

Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Découverte du chant des oiseaux

Venez écouter, découvrir et vous émerveiller au son des chants des oiseaux de nos campagne sauvages, ces méconnus si près de nous. .

Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 17 14 98

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English :

Discovering birdsong

L’événement Découverte des oiseaux et de leur chant Fillé a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72