Découverte des oiseaux et de leur chant Rue du Canal Fillé
Découverte des oiseaux et de leur chant Rue du Canal Fillé mercredi 25 mars 2026.
Découverte des oiseaux et de leur chant
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Découverte du chant des oiseaux
Venez écouter, découvrir et vous émerveiller au son des chants des oiseaux de nos campagne sauvages, ces méconnus si près de nous. .
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 17 14 98
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English :
Discovering birdsong
L’événement Découverte des oiseaux et de leur chant Fillé a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72