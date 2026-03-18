Découverte des oiseaux et des phoques de la baie des Veys

Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Accompagné d’un guide nature, découvrez les oiseaux de la baie des Veys. Vous aurez peut-être la chance d’y observer également des phoques. Réservation obligatoire. .

Le Grand Vey Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

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English : Découverte des oiseaux et des phoques de la baie des Veys

L’événement Découverte des oiseaux et des phoques de la baie des Veys Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin