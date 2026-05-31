Découverte des oiseaux et d’une cabane ostréicole, Réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves, Yves

Découverte des oiseaux et d’une cabane ostréicole Vendredi 10 juillet, 10h00 Réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves Charente-Maritime

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T10:00:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Depuis le bord de mer, guidé par un/e ornithologue, levez le voile sur les oiseaux qui font la renommée de la réserve naturelle de la baie et du marais d’Yves. Vous rencontrerez les ostréicultrices qui vouent une passion sans limite pour leur activité. Elles vous dévoileront tous les secrets de l’huître, perle des boucholeurs. Dégustation d’huîtres dans les claires !

Réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves chemin de l’oasis 17340 Yves Yves 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 56 26 97 »}] https://maps.app.goo.gl/YLfNCY3QTCX62oF7A

La baie d’Yves : les oiseaux et l’ostréiculture réunis Ostréiculture Réserve naturelle nationale

DavidPACAUD