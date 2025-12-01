Découverte des oiseaux Goulven

Découverte des oiseaux

la Baie de Goulven Goulven Finistère

Début : 2025-12-28 10:00:00

fin : 2025-12-28 12:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Venez découvrir les oiseaux hivernants provenant d’Europe du Nord. .

la Baie de Goulven Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97

