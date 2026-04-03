Découverte des oiseaux la Baie de Goulven Goulven

Goulven

Découverte des oiseaux

la Baie de Goulven Parking Lez armor Goulven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-24 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-21 2026-09-21

Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée. Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .

la Baie de Goulven Parking Lez armor Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97

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English : Découverte des oiseaux

L’événement Découverte des oiseaux Goulven a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne