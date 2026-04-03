Découverte des oiseaux la Baie de Goulven Goulven
Découverte des oiseaux la Baie de Goulven Goulven dimanche 14 juin 2026.
Goulven
Découverte des oiseaux
la Baie de Goulven Parking Lez armor Goulven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-24 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-21 2026-09-21
Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée. Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .
la Baie de Goulven Parking Lez armor Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
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English : Découverte des oiseaux
L’événement Découverte des oiseaux Goulven a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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