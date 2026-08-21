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AGENDA · Guissény

Découverte des oiseaux Guissény

dimanche 25 octobre 2026 · Guissény

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Curnic
Ville
29880 Guissény
Département
Finistère
Tarif

Guissény

Découverte des oiseaux

Le Curnic Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Venez découvrir et reconnaître les oiseaux migrateurs provenant d’Europe du Nord.   .

Le Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97 

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English :

L’événement Découverte des oiseaux Guissény a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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