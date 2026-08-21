AGENDA · Guissény
Découverte des oiseaux Guissény
dimanche 25 octobre 2026 · Guissény
Informations pratiques
Guissény
Découverte des oiseaux
Le Curnic Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 12:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Venez découvrir et reconnaître les oiseaux migrateurs provenant d’Europe du Nord. .
Le Curnic Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
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English :
L’événement Découverte des oiseaux Guissény a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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