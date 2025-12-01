Découverte des oiseaux hivernants

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Les zones humides et les étangs accueillent en hiver de grandes populations d’oiseaux.

Que mangent-ils ? Pourquoi et comment certains migrent-ils ? Comment les reconnaître ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre lors d’une matinée d’observation.

Durée 2h

Tout public

Inscription obligatoire (limité à 15 pers.)

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription

Chaussures de marche, paire de jumelles et vêtements chauds conseillés

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 87 36 65

English :

In winter, wetlands and ponds are home to large populations of birds.

What do they eat? Why and how do some migrate? How can we recognize them? These are just some of the questions we’ll try to answer during a morning of birdwatching.

Practical info

Duration: 2 hours

Open to all

Registration required (limited to 15 people)

Meeting point communicated upon registration

Walking shoes, binoculars and warm clothing recommended

3 ?/pers.

German :

Feuchtgebiete und Teiche beherbergen im Winter große Vogelpopulationen.

Was fressen sie? Warum und wie ziehen einige von ihnen? Wie kann man sie erkennen? Wir werden versuchen, diese Fragen im Rahmen eines Beobachtungsvormittags zu beantworten.

Praktische Informationen

Dauer: 2 Stunden

Für alle Altersgruppen

Anmeldung erforderlich (begrenzt auf 15 Pers.)

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt

Wanderschuhe, Fernglas und warme Kleidung empfohlen

3 ?/Pers.

Italiano :

Le zone umide e gli stagni ospitano grandi popolazioni di uccelli in inverno.

Cosa mangiano? Perché e come alcuni migrano? Come riconoscerli? Queste sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere durante una mattinata di birdwatching.

Informazioni pratiche

Durata: 2 ore

Aperto a tutti

Iscrizione obbligatoria (limitata a 15 persone)

Punto d’incontro da comunicare al momento dell’iscrizione

Si consigliano scarpe da trekking, binocolo e abbigliamento caldo

3 persone.

Espanol :

Los humedales y estanques albergan grandes poblaciones de aves en invierno.

¿Qué comen? ¿Por qué y cómo emigran algunas? ¿Cómo reconocerlas? Éstas son sólo algunas de las preguntas que intentaremos responder durante una mañana de observación de aves.

Información práctica

Duración: 2 horas

Abierto a todos

Inscripción obligatoria (limitada a 15 personas)

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción

Se recomienda llevar calzado de senderismo, prismáticos y ropa de abrigo

3 ?/pers.

