Découverte des oiseaux migrateurs et du dortoir à grues cendrées Lachaussée

Lachaussée Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 14:00:00

2025-11-09

À l’occasion de la vidange de l’étang de Lachaussée, venez observer les oiseaux migrateurs qui profitent par centaines de la tranquillité des lieux pour faire une étape dans leur long parcours. En fin d’après-midi vous assisterez au ballet des grues qui, chaque soir, regagnent leur dortoir situé sur la Réserve Naturelle Régionale. Un moment magique pendant lequel les Grues cendrées donnent du clairon.

Durée 3h

Tout public

Inscription obligatoire, clôture des inscriptions le jeudi 06/11 à 16h

Rendez-vous sur la place de l’église de Lachaussée

Chaussures de marche, paire de jumelles et vêtements chauds conseillés

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 90

English :

When the Etang de Lachaussée is emptied, come and watch the hundreds of migratory birds that take advantage of the tranquility of the site to make a stopover on their long journey. At the end of the afternoon, you can witness the ballet of cranes as they return to their dormitory on the Regional Nature Reserve every evening. It’s a magical moment when the cranes sound their bugles.

Practical info

Duration: 3 hours

Open to all

Registration required, closes Thursday 06/11 at 4pm

Meeting point at Lachaussée church square

Walking shoes, binoculars and warm clothing recommended

Free

German :

Während der Entleerung des Étang de Lachaussée können Sie die Zugvögel beobachten, die zu Hunderten die Ruhe des Ortes nutzen, um auf ihrer langen Reise einen Zwischenstopp einzulegen. Am späten Nachmittag werden Sie Zeuge des Balletts der Kraniche, die jeden Abend zu ihrem Schlafplatz im Regionalen Naturreservat zurückkehren. Ein magischer Moment, in dem die Kraniche ihr Horn blasen.

Praktische Informationen

Dauer: 3 Std

Für alle Altersgruppen

Anmeldung erforderlich, Anmeldeschluss am Donnerstag, den 06.11. um 16 Uhr

Treffpunkt: Platz vor der Kirche in Lachaussée

Wanderschuhe, Fernglas und warme Kleidung empfohlen

Kostenlos

Italiano :

Quando lo stagno di Lachaussée viene prosciugato, venite a osservare le centinaia di uccelli migratori che approfittano della tranquillità della zona per fare una sosta durante il loro lungo viaggio. Nel tardo pomeriggio, si può assistere al balletto delle gru che ogni sera tornano al loro dormitorio nella Riserva Naturale Regionale. È un momento magico quando le gru suonano le loro trombe.

Informazioni pratiche

Durata: 3 ore

Aperto a tutti

Iscrizione obbligatoria, chiusura giovedì 06/11 alle 16.00

Ritrovo sul piazzale della chiesa di Lachaussée

Si consigliano scarpe da trekking, binocolo e abbigliamento caldo

Gratuito

Espanol :

Cuando se vacíe el estanque de Lachaussée, venga a observar los cientos de aves migratorias que aprovechan la tranquilidad de la zona para hacer una parada en su largo viaje. A última hora de la tarde, podrá contemplar el ballet de grullas que regresan cada noche a su dormitorio en la Reserva Natural Regional. Es un momento mágico cuando las grullas hacen sonar sus cornetas.

Información práctica

Duración: 3 horas

Abierto a todos

Inscripción obligatoria, cierre el jueves 06/11 a las 16 h

Cita en la plaza de la iglesia de Lachaussée

Se recomienda llevar calzado de senderismo, prismáticos y ropa de abrigo

Gratis

