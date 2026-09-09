Informations pratiques

Lachaussée

Découverte des oiseaux migrateurs et du dortoir à grues cendrées

Lachaussée Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 14:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

À l’occasion de la vidange de l’étang de Lachaussée, observations à la longue vue et aux jumelles des oiseaux migrateurs sur les vasières inondées et ce qui reste d’eau. En fin d’après-midi, vous assisterez au ballet des Grues cendrées qui, chaque soir, regagnent leur dortoir situé sur la réserve naturelle.

Animation gratuite avec Benoit Paul, conservateur de la réserve naturelle & Raphaël Jilet, garde de la réserve naturelle.

(Chaussures de marche et jumelles conseillées).Tout public

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Lachaussée 55210 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

%C0 During the draining of the Lachaussée pond, observe migratory birds through a spotting scope and binoculars on the flooded mudflats and in what remains of the water. In the late afternoon, you’ll witness the ballet of the common cranes, which return to their roost in the nature reserve every evening.

Free event with Benoit Paul, curator of the nature reserve, and Raphaël Jilet, nature reserve ranger.

(Hiking shoes and binoculars recommended).

L’événement Découverte des oiseaux migrateurs et du dortoir à grues cendrées Lachaussée a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE