Découverte des oiseaux

Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Pierrick Doré et l’association La Boîte à Idée proposent un parcours d’observation des oiseaux. Nous découvrirons les notes d’hiver des oiseaux et observerons leurs comportements

Lieu exact donné à la réservation. .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 98 66 pierrickdore@yahoo.fr

