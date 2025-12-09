Découverte des oiseaux Nérac
Découverte des oiseaux Nérac dimanche 14 décembre 2025.
Découverte des oiseaux
Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Pierrick Doré et l’association La Boîte à Idée proposent un parcours d’observation des oiseaux. Nous découvrirons les notes d’hiver des oiseaux et observerons leurs comportements
Lieu exact donné à la réservation. .
Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 98 66 pierrickdore@yahoo.fr
