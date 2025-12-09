Découverte des oiseaux Nérac

Découverte des oiseaux Nérac dimanche 14 décembre 2025.

Nérac Lot-et-Garonne

Pierrick Doré et l’association La Boîte à Idée proposent un parcours d’observation des oiseaux. Nous découvrirons les notes d’hiver des oiseaux et observerons leurs comportements
Lieu exact donné à la réservation.   .

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 98 66  pierrickdore@yahoo.fr

