Découverte des oiseaux la zone humide de Langazel Ploudaniel
Découverte des oiseaux la zone humide de Langazel Ploudaniel dimanche 26 avril 2026.
Ploudaniel
Découverte des oiseaux
la zone humide de Langazel Trémaouézan Ploudaniel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-31
Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée. Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant. .
la zone humide de Langazel Trémaouézan Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
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English : Découverte des oiseaux
L’événement Découverte des oiseaux Ploudaniel a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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