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Découverte des oiseaux la zone humide de Langazel Ploudaniel

Découverte des oiseaux la zone humide de Langazel Ploudaniel dimanche 26 avril 2026.

Lieu : la zone humide de Langazel

Adresse : Trémaouézan

Ville : 29260 Ploudaniel

Département : Finistère

Début : 2026-04-26T10:00:00

Fin : 2026-04-26T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ploudaniel

Découverte des oiseaux

la zone humide de Langazel Trémaouézan Ploudaniel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26 2026-05-31

Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée. Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant.   .

la zone humide de Langazel Trémaouézan Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97 

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English : Découverte des oiseaux

L’événement Découverte des oiseaux Ploudaniel a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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