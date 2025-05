Découverte des oiseaux – Préaux, 17 mai 2025 09:30, Préaux.

La commune de Préaux vous invite à la découverte des oiseaux le samedi 17 mai, avec un intervenant du Groupe

Ornithologique Normand.

Pensez à prendre vos jumelles !

Rendez-vous au parking de la mairie à 9h30

Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie initiativeslocales@preaux76.fr

English : Découverte des oiseaux

The commune of Préaux invites you to discover birds on Saturday May 17, with a speaker from the Groupe

Ornithologique Normand.

Don’t forget your binoculars!

Meet at the town hall parking lot at 9:30 a.m

German :

Die Gemeinde Préaux lädt Sie am Samstag, den 17. Mai, zur Entdeckung von Vögeln mit einem Referenten der Groupe

Ornithologischen Gesellschaft Normand.

Denken Sie daran, Ihr Fernglas mitzunehmen!

Treffpunkt: Parkplatz des Rathauses um 9:30 Uhr

Italiano :

Il comune di Préaux vi invita a scoprire gli uccelli sabato 17 maggio, con un relatore del Gruppo Ornitologico Normanno

Ornitologico Normanno.

Non dimenticate il binocolo!

Appuntamento al parcheggio del municipio alle 9.30

Espanol :

El municipio de Préaux le invita a descubrir las aves el sábado 17 de mayo, con un conferenciante del Groupe

Ornitológico Normando.

No olvide sus prismáticos

Cita en el aparcamiento del ayuntamiento a las 9.30 h

