Découverte des oiseaux Vuillecin
Découverte des oiseaux
RDV au bord de l’ancienne sablière du pont rouge Vuillecin Doubs
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 11:00:00
2026-04-26
Organisé par l’Association de protection du val du Drugeon.
Si vous souhaitez vous initier à la reconnaissance des oiseaux (passereaux, oiseaux d’eau, rapaces), venez découvrir les oiseaux peuplant la plaine et les plans d’eau de Pontarlier.
Prendre contact en amont avec le responsable de la sortie. .
RDV au bord de l’ancienne sablière du pont rouge Vuillecin 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 86 04 99 f.lonchampt@laposte.net
