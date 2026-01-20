Découverte des oiseaux

RDV au bord de l’ancienne sablière du pont rouge Vuillecin Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 11:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par l’Association de protection du val du Drugeon.

Si vous souhaitez vous initier à la reconnaissance des oiseaux (passereaux, oiseaux d’eau, rapaces), venez découvrir les oiseaux peuplant la plaine et les plans d’eau de Pontarlier.

Prendre contact en amont avec le responsable de la sortie. .

RDV au bord de l’ancienne sablière du pont rouge Vuillecin 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 86 04 99 f.lonchampt@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des oiseaux

L’événement Découverte des oiseaux Vuillecin a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS