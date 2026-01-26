Découverte des One Minute Sculptures d’Erwin Wurm Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Découverte des One Minute Sculptures d’Erwin Wurm

Rendez-vous au Musée d’Art Contemporain [mac] pour la découverte des One Minute Sculptures d’Erwin Wurm.

Depuis 1996, l’artiste autrichien Erwin Wurm développe le concept interactif des One Minute Sculptures (Sculptures d’une minute). Sur un socle où sont posés des objets du quotidien tels que pull-over, éponges, seau ou encore ballon, les visiteurs sont invités à utiliser ceux-ci de façon inhabituelle, selon des instructions dessinées par l’artiste. Ils deviennent ainsi une sculpture éphémère, le temps d’une pose. Accordant autant d’importance à l’art qu’à la vie, Wurm donne également une place au ridicule et à l’échec ajoutant ainsi une dimension humoristique à son travail.



Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

Join us at the Musée d’Art Contemporain [mac] to discover Erwin Wurm’s One Minute Sculptures .

