Westhalten

Découverte des orchidées du Bollenberg

Westhalten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Jeudi nature et culture à la découverte des orchidées et de la biodiversité atypique du Bollenberg. Observez de nombreuses espèces rares qui y vivent. Avec un animateur de la Maison de la Nature du Vieux Canal. Sur inscription.

Jeudi nature et culture à la découverte des orchidées et de la biodiversité atypique du Bollenberg. Partez à la découverte de cette colline sèche qui offre un panorama à 360° sur la région et ses habitats. Lors de cette balade printanière, observez de nombreuses espèces rares qui y vivent. Avec un animateur de la Maison de la Nature du Vieux Canal. Sur inscription. 0 .

Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

Nature and culture Thursday, discovering orchids and the unusual biodiversity of the Bollenberg. Observe the many rare species that live there. With a guide from the Maison de la Nature du Vieux Canal. Registration required.

L’événement Découverte des orchidées du Bollenberg Westhalten a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach