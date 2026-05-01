Foissy-lès-Vézelay

Découverte des orchidées et des fleurs sauvages

Foissy les Vézelay Foissy-lès-Vézelay Yonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:30:00

fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Je vous donne rendez-vous sur un site exceptionnel, sur la rive gauche de la rivière la Cure, là ou le sol granitique du Morvan rencontre le sol calcaire du Vézelien. L’endroit idéal pour découvrir les orchidées sauvages ou autres plantes utilisées par nos grands-parents, comme le Gaillet odorant qui parfumait le linge dans les armoires.

Un véritable festival pour les yeux tant sur terre pour la richesse floristique à observer, que dans les airs pour les panoramas qui s’offrent à nous. .

Foissy les Vézelay Foissy-lès-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 23 01 43 contact@lescheminsduvivant.fr

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English : Découverte des orchidées et des fleurs sauvages

L’événement Découverte des orchidées et des fleurs sauvages Foissy-lès-Vézelay a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)