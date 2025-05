Découverte des orchidées sauvages – Office de tourisme Ballon-Saint Mars, 17 mai 2025 15:00, Ballon-Saint Mars.

Sarthe

Découverte des orchidées sauvages Office de tourisme 36 Rue du Général Leclerc Ballon-Saint Mars Sarthe

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 16:30:00

2025-05-17

Balade découverte sur le Coteau de buttes à Ballon-Saint Mars pour découvrir les orchidées sauvages.

Le coteau des Buttes à Ballon-Saint Mars est classé espace naturel sensible. Il abrite une faune et flore protégée dont de très belles orchidées sauvages.

Accompagné par un spécialiste du conservatoire des espaces naturels vous découvrirez notre étonnante nature sarthoise.

Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures de randonnée.

Départ de l’office de tourisme.

Marche à pied d’environ 20min pour se rendre sur le site. .

Office de tourisme 36 Rue du Général Leclerc

Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 35 30 officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

English :

Discover wild orchids on the Coteau de Buttes in Ballon-Saint Mars.

German :

Entdeckungsspaziergang auf dem Coteau de Buttes in Ballon-Saint Mars, um wilde Orchideen zu entdecken.

Italiano :

Scoprite le orchidee selvatiche sul Coteau de Buttes a Ballon-Saint Mars.

Espanol :

Descubra orquídeas salvajes en el Coteau de Buttes, en Ballon-Saint Mars.

