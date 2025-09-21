Découverte des orgues de Ploërmel et de la Trinité-Porhoët Église de la Trinité La Trinité-Porhoët

Découverte des orgues de Ploërmel et de la Trinité-Porhoët Dimanche 21 septembre, 14h30 Église de la Trinité Morbihan

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Marc Huck et Bruno Belliot à l’orgue et Laurent Richard Parpaillon au hautbois vous proposent une découverte des orgues du Pays de Ploërmel : moment musical à 14h30 à l’église des Frères de Ploërmel puis à 16h30 à l’église de la Trinité-Porhoët le dimanche 21 septembre.

Église de la Trinité 12 Lieu dit Coueslouard,, 56490 La Trinité-Porhoët, France La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne Autrefois au diocèse de Saint-Malo, l’église était le siège d’un prieuré de l’abbaye de Saint-Jacut. L’église est partiellement romane (bas-côté nord, grandes arcades et mus du bas-côté sud). Reconstructions aux 13e, 15e et XVIIIe siècles. L’église comprend une nef de sept travées, avec bas-côtés, un transept et un choeur terminé par un mur rectiligne. Au XIIIe siècle, ouverture sur le bas-côté nord d’un portail dont l’arc brisé voisine avec l’arc en plein cintre. Au XVe siècle, sur ce même bas-côté nord, fut construite une chapelle précédée d’un porche gothique voûté d’ogives. A la même époque, les arcades du bas-côté sud et celles du carré du transept furent refaites en tiers-point, à double rouleau, ainsi que les colonnes à chapiteaux décorés de feuillages, engagées dans des piliers cylindriques qui les portent. Le choeur, les croisillons et le clocher sur le carré du transept furent refaits de 1742 à 1787. L’église est couverte d’une charpente dont la sablière nord est sculptée de fleurons, de rinceaux et d’anges portant les instruments de la Passion.

