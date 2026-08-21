Découverte des peintures, Eglise Saint-Pierre / Tréflevenez, Tréflévénez

Informations pratiques

Découverte des peintures 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre / Tréflevenez Finistère

visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créations contemporaines sur les voûtes de l’église, par l’artiste Valentin Scarlatescu

Eglise Saint-Pierre / Tréflevenez Rue de la mairie 29800 Tréflévénez Tréflévénez 29800 Finistère Bretagne 0298251709 L’église Saint-Pierre, à Tréflévénez, date du XVe siècle et se situe au centre du petit bourg rural avec un paysage ouvert sur une nature vierge de constructions. Elle a fait l’objet de plusieurs modifications dont un élargissement au XVIIe siècle et l’ajout d’un chevet polygonal et de la sacristie au XVIIIe siècle. La diversité des matériaux utilisés, comme la pierre de Logonna et le Kersanton, ainsi que son aménagement actuel en font un édifice original. Vous pouvez admirer la polychromie originale et contemporaine de la voûte et des sablières, ainsi que la création en 2005 d’un chemin de croix sous forme de tableaux réalisés directement sur les murs intérieurs.

Ces créations contemporaines sont l’œuvre du peintre Valentin Scarlatescu.

L’artiste continue aujourd’hui ses créations en complétant ses fresques et écritures sur la voûte étoilée.

Un projet actuellement en cours, et présenté à l’occasion de ces journées, consiste en la création de deux vitraux encadrant le vitrail classé du chœur. accès libre

Créations contemporaines sur les voûtes de l’église

Emily Anne Marie