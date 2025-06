Découverte des Perles de la Vologne Stosswihr 15 août 2025 09:00

Vendredi 15 août à 9h -4,5 km / 3h / +250m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Découverte d’une rivière de montagne, de son fonctionnement, de sa biodiversité et de son utilisation par l’Homme. Gros plan sur une espèce rare, la moule d’eau douce perlière. Avec Grégory Bonne, accompagnateur en montagne.

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Discover a mountain river, how it works, its biodiversity and how it is used by man. Close-up on a rare species, the freshwater pearl mussel. With Grégory Bonne, mountain guide.

German :

Entdeckung eines Bergflusses, seiner Funktionsweise, seiner Biodiversität und seiner Nutzung durch den Menschen. Nahaufnahme einer seltenen Art, der Süßwasserperlenmuschel. Mit Grégory Bonne, Bergführer.

Italiano :

Scoprite un fiume di montagna, il suo funzionamento, la sua biodiversità e il suo utilizzo da parte dell’uomo. Un primo piano su una specie rara, la cozza perlata d’acqua dolce. Con Grégory Bonne, guida alpina.

Espanol :

Descubra un río de montaña, su funcionamiento, su biodiversidad y su utilización por el hombre. Primer plano de una especie rara, el mejillón perla de agua dulce. Con Grégory Bonne, guía de montaña.

