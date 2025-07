Découverte des petites bêtes de l’eau Monts

Découverte des petites bêtes de l'eau Monts dimanche 20 juillet 2025.

Découverte des petites bêtes de l’eau

Domaine de Candé Monts Indre-et-Loire

Début : 2025-07-20 14:00:00

fin : 2025-07-20 17:00:00

2025-07-20

Venez observer, jouer et vous informer sur les petites bêtes de l’eau sur le stand installé par l’Arbre voyageur !

Domaine de Candé Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70

English :

Come and observe, play and learn about the little creatures of the water at the stand set up by Arbre Voyageur!

German :

Beobachte, spiele und informiere dich über die kleinen Tiere des Wassers an dem von l’Arbre voyageur eingerichteten Stand!

Italiano :

Venite a guardare, giocare e scoprire di più sulle piccole creature dell’acqua allo stand allestito da Arbre Voyageur!

Espanol :

Venga a observar, jugar y descubrir más cosas sobre las pequeñas criaturas del agua en el stand instalado por Arbre Voyageur

