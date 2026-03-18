Découverte des plantes comestibles Tranchée de Montauville Montauville
Découverte des plantes comestibles Tranchée de Montauville Montauville mercredi 22 avril 2026.
Découverte des plantes comestibles
Tranchée de Montauville Maison du Père Hilarion Montauville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans le cadre de la Semaine de la Terre, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles !
Départ de la Maison du Père Hilarion à Montauville
Inscriptions auprès de Balades & Botanique au 06 08 41 26 62Tout public
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Tranchée de Montauville Maison du Père Hilarion Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62 balades.et.botanique@gmail.com
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English :
As part of Earth Week, discover edible wild plants!
Departure from Maison du Père Hilarion in Montauville
Register with Balades & Botanique on 06 08 41 26 62
L’événement Découverte des plantes comestibles Montauville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON