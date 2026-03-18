Découverte des plantes comestibles Tranchée de Montauville Montauville

Découverte des plantes comestibles

Tranchée de Montauville Maison du Père Hilarion Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre de la Semaine de la Terre, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles !

Départ de la Maison du Père Hilarion à Montauville

Inscriptions auprès de Balades & Botanique au 06 08 41 26 62Tout public

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Tranchée de Montauville Maison du Père Hilarion Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62 balades.et.botanique@gmail.com

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English :

As part of Earth Week, discover edible wild plants!

Departure from Maison du Père Hilarion in Montauville

Register with Balades & Botanique on 06 08 41 26 62

L’événement Découverte des plantes comestibles Montauville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON