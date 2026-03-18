Découverte des plantes comestibles Tranchée de Montauville Montauville

Découverte des plantes comestibles Tranchée de Montauville Montauville mercredi 22 avril 2026.

Découverte des plantes comestibles

Tranchée de Montauville Maison du Père Hilarion Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Dans le cadre de la Semaine de la Terre, partez à la découverte des plantes sauvages comestibles !

Départ de la Maison du Père Hilarion à Montauville

Inscriptions auprès de Balades & Botanique au 06 08 41 26 62Tout public
0  .

Tranchée de Montauville Maison du Père Hilarion Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62  balades.et.botanique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Earth Week, discover edible wild plants!

Departure from Maison du Père Hilarion in Montauville

Register with Balades & Botanique on 06 08 41 26 62

L’événement Découverte des plantes comestibles Montauville a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON

Prochains événements à Montauville