Découverte des plantes de l’automne rue des Carrières Hombourg-Haut

Découverte des plantes de l’automne rue des Carrières Hombourg-Haut dimanche 21 septembre 2025.

Découverte des plantes de l’automne

rue des Carrières Ancienne école de Hellering Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

On les piétine, on les arrache, on les traite de mauvaises herbes, parfois on les contemple lorsqu’il s’agit de beaux arbres… Mais savez-vous à quoi peuvent servir toutes ces plantes de nos chemins ?

Lors de cette sortie botanique sur les hauteurs de Hombourg-Haut, nous verrons comment identifier les plantes de l’automne avec des clés simples et quelles sont les astuces pour ne pas les confondre. Je vous expliquerai également les usages traditionnels des plantes comestibles de cette saison !

Animation effectuée par Morgane @herbaetum, Inscription obligatoire à l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.Tout public

15 .

rue des Carrières Ancienne école de Hellering Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

We trample them, pull them up, call them weeds, and sometimes contemplate them when they are beautiful trees? But do you know what all these plants on our paths are good for?

During this botanical outing in the hills above Hombourg-Haut, we’ll look at how to identify autumn plants using simple keys, and what tips there are to avoid confusing them. I’ll also explain the traditional uses of this season’s edible plants!

Animation by Morgane @herbaetum, Registration required at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

German :

Wir trampeln auf ihnen herum, reißen sie aus, nennen sie Unkraut oder betrachten sie, wenn es sich um einen schönen Baum handelt Aber wissen Sie, wozu all diese Pflanzen auf unseren Wegen dienen können?

Bei dieser botanischen Exkursion auf den Höhen von Hombourg-Haut werden wir sehen, wie man die Herbstpflanzen mit einfachen Schlüsseln identifizieren kann und welche Tricks es gibt, um sie nicht zu verwechseln. Ich werde Ihnen auch die traditionellen Verwendungszwecke der essbaren Pflanzen dieser Jahreszeit erklären!

Animation durchgeführt von Morgane @herbaetum, Anmeldung erforderlich beim Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.

Italiano :

Le calpestiamo, le tiriamo su, le chiamiamo erbacce e a volte le contempliamo quando sono alberi bellissimi? Ma sapete a cosa servono tutte queste piante sui nostri sentieri?

In questa passeggiata botanica sulle colline sopra Hombourg-Haut, vedremo come identificare le piante autunnali utilizzando semplici chiavi e come evitare di confonderle. Vi spiegherò anche gli usi tradizionali delle piante commestibili di questa stagione!

A cura di Morgane @herbaetum. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del turismo Connexion Freyming-Merlebach.

Espanol :

Las pisoteamos, las arrancamos, las llamamos malas hierbas, y a veces las contemplamos cuando son hermosos árboles? Pero, ¿sabe usted para qué sirven todas estas plantas de nuestros caminos?

En este paseo botánico por las colinas de Hombourg-Haut, veremos cómo identificar las plantas otoñales utilizando claves sencillas, y cómo evitar confundirlas. También le explicaré los usos tradicionales de las plantas comestibles de esta estación

Organiza Morgane @herbaetum. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

L’événement Découverte des plantes de l’automne Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH