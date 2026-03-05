Découverte des plantes du printemps, médicinales, comestibles et toxiques

En nature ou en salle Blye Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Découverte des plantes du printemps, médicinales, comestibles et toxiques dès 10h. Sur inscription.

Et si c’était le moment parfait pour (re)découvrir les trésors qui poussent à nos pieds…Je t’emmène en balade autour de Clairvaux-les-Lacs, à la rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !). Thématique du 07 mars sève de bouleau.

On observe, on touche, on sent, on goûte parfois. On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.

Activité famille, gratuite pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés par un adulte. Tarif 20€ + frais adhésion association. Activité adaptée en intérieur en cas de pluie.

Lieu de rendez-vous communiqué la veille de la sortie via groupe whatsapp.

Viens marcher, apprendre et te relier au vivant.

Et repars les mains pleines… et le cœur aussi .

En nature ou en salle Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des plantes du printemps, médicinales, comestibles et toxiques

L’événement Découverte des plantes du printemps, médicinales, comestibles et toxiques Blye a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE