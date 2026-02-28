Découverte des plantes du printemps Poligny
Découverte des plantes du printemps
Poligny Jura
Gratuit
Début : 2026-04-04 10:00:00
2026-04-04
découverte des plantes du printemps, médicinales, comestibles et toxiques.
À propos
S’initier aux Plantes Médicinales et Comestibles
– Section Plantes de l’association La Séquanaise à Poligny
Objectifs
– Apprendre à reconnaître, cueillir, préparer et utiliser les plantes sauvages locales que l’on peut cueillir soi-même.
– Gagner en autonomie.
– Se reconnecter à la nature.
– Prendre soin de sa santé. .
Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@corpsetplantes.fr
