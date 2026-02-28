Découverte des plantes du printemps

Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

découverte des plantes du printemps, médicinales, comestibles et toxiques.

À propos

S’initier aux Plantes Médicinales et Comestibles

– Section Plantes de l’association La Séquanaise à Poligny

Objectifs

– Apprendre à reconnaître, cueillir, préparer et utiliser les plantes sauvages locales que l’on peut cueillir soi-même.

– Gagner en autonomie.

– Se reconnecter à la nature.

– Prendre soin de sa santé. .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@corpsetplantes.fr

