DÉCOUVERTE DES PLANTES MAGIQUES

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Mercredi 17 décembre de 10h à 12h

Retrouver les plantes magiques du jardin PPM à partir de cartes descriptives.

À partir de 5 ans

Mercredi 17 décembre de 10h à 12h

Retrouver les plantes magiques du jardin PPM à partir de cartes descriptives.

À partir de 5 ans

sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

English :

Wednesday, December 17, 10 a.m. to 12 p.m

Find the magic plants of the PPM garden using descriptive cards.

Ages 5 and up

L’événement DÉCOUVERTE DES PLANTES MAGIQUES Montpellier a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT MONTPELLIER