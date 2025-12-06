DÉCOUVERTE DES PLANTES MAGIQUES Montpellier
DÉCOUVERTE DES PLANTES MAGIQUES
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Mercredi 17 décembre de 10h à 12h
Retrouver les plantes magiques du jardin PPM à partir de cartes descriptives.
À partir de 5 ans
sur réservation .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Wednesday, December 17, 10 a.m. to 12 p.m
Find the magic plants of the PPM garden using descriptive cards.
Ages 5 and up
L’événement DÉCOUVERTE DES PLANTES MAGIQUES Montpellier a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT MONTPELLIER