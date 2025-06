DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES Les Angles 15 août 2025 09:00

Pyrénées-Orientales

DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES Lac de Balcère Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-08-15 12:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Jeudi 15 Août Découverte des plantes médicinales. Sortie proposée par Anne Marie Pujol, botaniste.

Reconnaître et utiliser les plantes pour le bien-être au quotidien. Inscription obligatoire au 06.07.10.29.18.

Rdv au Lac de Balcère. Tarif: 25€ …

.

Lac de Balcère

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 10 29 18

English :

Thursday August 15: Discover medicinal plants. Suggested by botanist Anne Marie Pujol.

Recognize and use plants for everyday well-being. Registration required on 06.07.10.29.18.

Meeting point at Lac de Balcère. Price: 25?

German :

Donnerstag, 15. August: Entdeckung von Heilpflanzen. Von der Botanikerin Anne Marie Pujol vorgeschlagener Ausflug.

Erkennen und Verwenden von Pflanzen für das tägliche Wohlbefinden. Anmeldung erforderlich unter 06.07.10.29.18.

Treffpunkt am See von Balcère. Preis: 25?

Italiano :

Giovedì 15 agosto: scoperta delle piante medicinali. A cura di Anne Marie Pujol, botanica.

Riconoscere e utilizzare le piante per il benessere quotidiano. Iscrizione obbligatoria il 06.07.10.29.18.

Punto d’incontro al Lac de Balcère. Prezzo: 25?

Espanol :

Jueves 15 de agosto: Descubrir las plantas medicinales. Organizado por Anne Marie Pujol, botánica.

Reconocer y utilizar las plantas para el bienestar cotidiano. Inscripción obligatoria el 06.07.10.29.18.

Punto de encuentro en el lago de Balcère. Precio: 25?

L’événement DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES Les Angles a été mis à jour le 2025-06-20 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION