Informations pratiques

Saint-Paul-de-Serre

Découverte des plantes médicinales

Saint-Paul-de-Serre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Ateliers stages

plantes médicinales .

Saint-Paul-de-Serre 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 63 30 59

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English : Découverte des plantes médicinales

L’événement Découverte des plantes médicinales Saint-Paul-de-Serre a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux